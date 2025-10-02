ЕС предоставит министрам обороны большую роль в формировании политики безопасности

Министры обороны стран ЕС будут играть большую роль в формировании коллективной безопасности Евросоюза.

Об этом договорились лидеры ЕС на саммите 1 октября в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

Хотя саммит завершился без письменных выводов, государства-члены согласились предоставить министрам обороны ЕС больше полномочий в формировании политики безопасности.

"Чтобы построить Европу, которая защищается, нам нужен эффективный политический надзор и координация, чтобы отслеживать, как мы продвигаемся вперед. Наши министры обороны должны играть более активную роль – продвигать работу между заседаниями Европейского совета и отслеживать этапы прогресса", – сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС.

Кошта сказал, что министры будут встречаться чаще и будут иметь большее значение между саммитами лидеров, а не будут скорее "младшей встречей Совета министров иностранных дел".

"Нам нужно все больше привлекать наших министров обороны на европейском уровне", – сказал он.

По информации издания Euractiv, план заключается не в создании нового формата, а в расширении существующего. Сейчас министры обороны собираются в рамках Совета по иностранным делам, возглавляемого главой внешней политики ЕС Каей Каллас.

При этом Европейская комиссия будет продолжать руководить промышленными аспектами оборонной политики.

