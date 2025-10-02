Euractiv: четыре крупнейшие экономики ЕС осторожно относятся к "стене дронов"

Четыре крупнейшие экономики ЕС призывают к осторожности в отношении нового плана противодействия вторжениям дронов, проявляя разногласия с лидерами стран Балтии и Скандинавии.

Об этом говорится в публикации Euraciv, пишет "Европейская правда".

Прибыв на неформальный европейский саммит в Копенгагене в среду, лидеры ЕС высказали очень разные мнения относительно плана Европейской комиссии по усилению безопасности воздушного пространства вдоль восточного фланга, известного как "стена дронов".

Французский президент Эмманюэль Макрон, который обычно является одним из первых, кто поддерживает оборонно-промышленные проекты ЕС, высказался заметно осторожно.

"Стена дронов" является "более сложной", чем просто установка "купола" или "стены", – сказал он журналистам, подчеркнув, что не следует спешить с реализацией проекта.

"Нам нужны современные системы предупреждения, чтобы лучше предвидеть угрозы, и мы должны разрабатывать их совместно", – сказал он, прежде чем перечислить свои приоритеты.

Канцлер Германии Мерц полностью избежал этой темы накануне переговоров в среду, сосредоточившись на конкурентоспособности и дальнейшей поддержке Украины. Ранее на этой неделе министр обороны Борис Писториус заявил, что стена против дронов не может быть реализована еще несколько лет.

Испанский премьер-министр Педро Санчес уклонился от вопросов по поводу предложения, решив сосредоточиться на уязвимости Европы к гибридным атакам.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что европейская стена против дронов должна учитывать большие границы ЕС.

"Если мы сделаем ошибку, глядя только на восточный фланг и забывая, например, что есть также южный фланг, мы рискуем быть неэффективными", – сказала она.

Замечания четырех крупнейших экономик ЕС, которые являются крупнейшими плательщиками в бюджет блока, свидетельствуют о значительном расстоянии в позиции между западными и восточными странами.

Премьер Латвии Эвика Силиня вместе со своими балтийскими коллегами хочет продвинуть этот проект. Она считает, что его можно реализовать за год-полтора.

В том же духе Гитанас Науседа, президент Литвы, призвал ЕС принять быстрые меры. "Документы не выявляют дроны, прилетающие из России или Беларуси. А нам нужны действия", – сказал он.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас, представительница Эстонии, считает, что страны Европы имеют шансы достаточно быстро развернуть современные инструменты противодействия беспилотникам, в частности благодаря опыту Украины.

Также она дала понять, что практически не имеет сомнений относительно причастности России к серии подозрительных инцидентов с дронами в Европе.