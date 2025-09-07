Пропавшего в Латвии военного из Канады нашли мертвым
Военнослужащего Вооруженных сил Канады, который исчез на территории Латвии, обнаружили мертвым.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Вооруженных сил Канады.
Согласно заявлению, старший сержант Джордж Холл, который в Латвии участвовал в операции по укреплению восточного фланга НАТО, считался пропавшим без вести со 2 сентября.
5 сентября его нашли мертвым, добавили в Вооруженных силах Канады.
Расследование обстоятельств смерти Хола продолжается. Военная полиция Канадских вооруженных сил оказывает поддержку латвийским властям в расследовании.
Пока нет никаких оснований считать, что этот инцидент представляет повышенную угрозу безопасности наших развернутых военнослужащих.
Холл был техником по обслуживанию транспортных средств 408-го тактического вертолетного эскадрона, базирующегося в Эдмонтоне, провинция Альберта. Он прослужил в Вооруженных силах Канады почти 20 лет, а также неоднократно участвовал в военных операциях.
Ранее об исчезновении канадского военного сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.
В рамках операции REASSURANCE Канада развернула в Латвии около 2000 военнослужащих, которые возглавляют международную бригаду для сдерживания российской агрессии и защиты территории НАТО.
Напомним, в марте на территории Литвы исчезли четверо американских военных с бронемашиной. Через неделю их тела нашли в болоте неподалеку от военного полигона.
В июне один из членов экипажа фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румынии пропал без вести во время миссии по патрулированию в Средиземном море.