СМИ: Путин требовал полного контроля над Донецкой областью в разговоре с Трампом

Глава Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью в качестве условия для прекращения войны.

Об этом The Washington Post сообщили два чиновника, знакомые с ходом разговора, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, в обмен на контроль над всем Донецким регионом Путин заявил, что готов отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей, которые частично оккупированы российскими войсками. Некоторые чиновники Белого дома назвали это "прогрессом".

В то же время европейский дипломат отметил, что украинцы вряд ли расценят это так же.

"Это как продать им их собственную ногу в обмен на ничего", – сказал он.

Также чиновники утверждают, что спецпосланник Трампа Стив Виткофф во время встречи давил на украинскую делегацию с вопросом о передаче Донецкого региона, отметив, что в нем "преимущественно говорят на русском языке". Стоит заметить, что этот аргумент часто использует Кремль в своей пропаганде.

Как известно, 17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был довольно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Президент США заявил после встречи, что Украине и России "нужно договариваться" о прекращении войны и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "останавливаться" должна не она.