Каллас прогнозирует утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России 23 октября

Новый, 19-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть утвержден в четверг, 23 октября.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас убеждена, что 19-й пакет санкций утвердят 23 октября.

"На этой неделе мы ожидаем принятия 19-го пакета санкций", – сообщила Каллас.

Она констатировала, что пакет будет утвержден, "к сожалению, не сегодня".

"В четверг состоится заседание лидеров", – добавила высокая представительница ЕС.

Каллас подчеркнула, что в ЕС видят "усилия президента Трампа, направленные на достижение мира в Украине".

"Все эти усилия приветствуются, но мы не видим, чтобы Россия действительно стремилась к миру. Россия понимает только силу и соглашается на переговоры только тогда, когда ее реально заставляют это сделать. Сейчас мы этого не видим", – подытожила главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 18 октября Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы. Но другие правительства ЕС не согласились с этим.

Сейчас 19-й пакет санкций блокирует только Словакия, которая требует рассмотреть этот вопрос на саммите лидеров ЕС 23 октября.