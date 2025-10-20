Во Франции считают, что "репарационных займов" Украине достаточно, чтобы защищаться три года

Кредитных средств, которые будут выплачены Украине на базе замороженных активов России – так называемых "репарационных займов" – должно хватить Украине, чтобы закупить оружие на оборону в течение как минимум трех лет.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Репарационные займы" от Еврокомиссии позволят Киеву защищаться еще минимум три года.

"В ближайшие недели мы предоставим Украине возможность защищать себя минимум в течение трех лет благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен впоследствии за счет репараций, которые Россия выплатит Украине", – заявил Барро.

Он уточнил, что "этот кредит позволит Украине закупить оружие для своей обороны".

"И, в частности, конечно же, европейское оружие", – подчеркнул французский министр.

Как сообщала "Европейская правда", 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой говорится, что "репарационный заем" для Украины с использованием росактивов должны согласовать до конца 2025 года.

Между тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы, которые находятся в Бельгии, будут использованы для финансирования кредитов Украине.

