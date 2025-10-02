Бельгия хочет, чтобы лидеры ЕС разделили риск использования росактивов для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в четверг, что обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы, находящиеся в его стране, будут использованы для финансирования кредитов Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На саммите в Копенгагене в среду лидеры Европейского Союза выразили широкую поддержку идеи использования замороженных на Западе российских активов для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро, но заявили, что им еще нужно разобраться со сложными юридическими и финансовыми аспектами этой операции.

Согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы, поэтому, организуя кредит, ЕС должен будет найти способ защитить Бельгию, где находится большая часть активов, от российских ответных действий.

"Бесплатных денег не бывает. Всегда есть последствия", – сказал де Вевер журналистам в Копенгагене.

"Вчера я объяснил своим коллегам, что мне нужна их подпись, что если мы возьмем деньги Путина, используем их, мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", – добавил он.

Большинство российских активов, находящихся в Европе, находятся в Бельгии, поскольку там расположен Euroclear, центральный депозитарий ценных бумаг, где российские деньги были обездвижены в результате санкций за вторжение РФ в Украину.

Большинство лидеров ЕС были бы рады использовать российские активы в пользу Украины, чтобы облегчить финансовое бремя поддержки Украины из собственных национальных бюджетов, но Бельгия и другие страны не хотят рисковать тем, что им придется оплачивать счета.

Бельгия также обеспокоена личной безопасностью руководства Euroclear. "Директор Euroclear уже живет под пристальной охраной, поэтому то, что мы собираемся сделать, является рискованным", – сказал де Вевер журналистам.

"Я хочу, чтобы все знали об этом, и я хочу, чтобы все подписались под тем, что мы плывем с вами в одной лодке, чего бы это ни стоило, куда бы он ни поплыл и с чем бы ни столкнулся", – добавил он.

Де Вевер заявил, что он также хочет полной прозрачности от других европейских стран относительно того, где хранятся замороженные российские активы.

Европейские правительства держат в секрете информацию о том, сколько российских активов они имеют. В исследовательском документе Европейского парламента говорится о том, что, кроме наличных в Бельгии, Франция может хранить 19 миллиардов евро, а Люксембург – от пяти до 20 миллиардов евро.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом, который вызывает колебания у многих стран-членов ЕС.