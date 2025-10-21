В Польше не исключают, что могут принудительно посадить самолет с Путиным

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель Владимир Путин по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит TVP Info.

Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, который окажется в польском воздушном пространстве, с целью доставки подозреваемого в Международный уголовный суд".

С февраля запрет на полеты российских самолетов действует на всей территории Европейского Союза – эта ситуация вызвала спекуляции относительно того, каким маршрутом Путин мог бы добраться до Венгрии.

На вопрос об этом Сикорский отметил, что из России в Венгрию Путин может добраться, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

"А то, что член ЕС, который еще имеет обязательства перед Международным уголовным судом, приглашает к себе президента Путина, не только вызывает отвращение, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а что-то между Западом и Россией", – добавил польский министр.

Он напомнил, что "Венгрия не помогает", блокируя поддержку Украины и постоянно покупая большие объемы российской нефти, несмотря на возможность ее приобретения из других источников.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала неприятной ситуацию с тем, что Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может приехать на встречу с Трампом на территории Евросоюза.

В польских дипломатических кругах считают маловероятным, что глава Кремля Владимир Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.