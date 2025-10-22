Комитет министров СЕ одобрил создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России

Комитет министров Совета Европы одобрил Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Я приветствую сегодняшнее решение Комитета министров Совета Европы о предварительном принятии Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины", – написал Сибига.

По его словам, это второй, долгожданный элемент международного механизма компенсации жертвам российской агрессии, который будет рассматривать претензии физических, юридических лиц и украинского государства.

"Мы с нетерпением ожидаем его принятия в Гааге 15-16 декабря и призываем всех партнеров присоединиться к этим историческим усилиям, направленным на обеспечение справедливости и подотчетности", – написал министр.

Он подчеркнул, что компенсация жертвам является важным элементом справедливого и длительного мира – для Украины, Европы и не только.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что это решение знаменует собой "монументальный шаг к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии и важную веху в стремлении к привлечению к ответственности".

"Эстония полностью поддерживает принятие Конвенции. Все преступления агрессии должны иметь свою цену", – подчеркнул он.

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила проект Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России 1 октября.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ (RD4U) было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

По состоянию на май реестр уже имел более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским.