Премьер Швеции допустил первые поставки новейших Gripen в Украину в течение 3 лет

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей Gripen в Украину в течение трех лет.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Линчепинге, передает "Европейская правда".

По его словам, на первом этапе нужно посмотреть вместе на все возможности, которые можно найти для финансирования в долгосрочной перспективе для Украины. В этом контексте он упомянул об обсуждении использования российских замороженных активов.

"Мы говорим о последнем поколении, которое было буквально недавно представлено в Швеции. Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому мы говорим о где-то трех годах на практике. Это когда мы сможем начать поставки", – сказал Кристерссон.

Он также отметил, что невозможно поставить все 150 самолетов одной партией, это долгосрочный процесс.

Объявляя о подписании письма о намерениях премьер Швеции говорил, что процесс производства и поставки 100-150 самолетов для Украины может занять 10-15 лет.

"Я хочу подчеркнуть, это не что-то что делается одномоментно. Мы просто показываем нашу готовность, желание и так начинаются все процессы", – отметил Кристерссон.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил важность иметь политическое решение относительно такого сотрудничества.

"А также мы будем говорить о возможности использования других самолетов, которые являются не новейшими. Также мы будем говорить об обучении наших пилотов. Но самое главное, то что мы очень хотели – чтобы было политическое решение о возможности для Украины купить Gripen и построить современный воздушный флот. И сегодня эта возможность открыта, политически положительное решение", – сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию в среду также обсудил совместное производство дронов со шведской компанией Saab.