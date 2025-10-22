СМИ: Трамп требует $230 млн компенсации у подконтрольного ему Минюста

Президент США Дональд Трамп подал административные жалобы на Министерство юстиции, требуя 230 миллионов долларов компенсации за федеральные расследования в его отношении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации NYT, одна жалоба президента США датируется еще концом 2023 года и касается расследования о вмешательстве России в выборы и якобы связях с кампанией Трампа в 2016-м.

Во второй жалобе, поданной летом 2024 года, ФБР обвиняют в нарушении права Трампа на частную жизнь из-за обыска его клуба и резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. А Минюсту Трамп вменяет злонамеренное судебное преследование.

Административные жалобы технически не являются судебными исками и обычно предшествуют им в ситуациях, когда обвиняемый пытается достичь внесудебного урегулирования.

Нынешняя ситуация не имеет аналогов в истории США, потому что впервые человек, против которого вели следствие федеральные органы, стал президентом и теперь фактически требует выплату компенсации у своих подчиненных, пишет NYT.

По информации источников издания, Трамп не отозвал жалобы в Минюст, несмотря на потенциальный конфликт интересов. Компенсации по административным жалобам, как правило, выплачиваются за счет налогоплательщиков.

Ранее администрация президента США уволила более десятка юристов Министерства юстиции, которые вели два уголовных дела против действующего президента.

