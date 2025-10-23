Как Украина "проваливает" реформирование на пути в ЕС и что делать

В конце каждого года Европейская комиссия публикует "отчет о расширении" с анализом состояния дел во всех странах, имеющих официально признанную перспективу вступления. Это произойдет и в 2025 году: посол ЕС Катарина Матернова сообщила, что отчет обнародуют 4 ноября.

Еврокомиссия будет вынуждена констатировать: реформы почти остановились.

Впрочем, важно подчеркнуть: пока катастрофы не произошло. ЕС – по крайней мере на этом этапе – не будет делать выводов о том, что Украина не достойна быть кандидатом или продвигаться в ЕС. Более того, европейские столицы, даже зная о подготовке критического к Украине отчета, готовы дать Украине положительный сигнал.

О проблемах с реформами в Украине и о том, что делать, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии. Далее – ее краткое изложение.

"ЕвроПравда" не раз рассказывала, что переговоры Украины о вступлении в ЕС на самом деле не являются "переговорами" в классическом смысле этого слова. Вступительный процесс построен так, что государства-кандидаты должны внедрить в свое законодательство всю правовую базу Евросоюза. А в процессе внедрения этих европейских стандартов представители Еврокомиссии и правительства государства-кандидата должны постоянно встречаться; согласовывать, все ли Украина делает правильно.

Пространство для реальных "переговоров" в этом процессе есть, но оно очень ограничено.

Например, есть несколько направлений, по которым правила и процедуры не зафиксированы в ЕС четко – это, например, вопрос верховенства права, борьбы с коррупцией и других вопросов, связанных с принципами демократии. В разных государствах ЕС судебная система построена по-разному, нет единого "правильного" стандарта. Главное – добиться, чтобы суды были честными, решения в целом принимались в соответствии с законом и т. д. А значит, Киев может доказывать, что его подход – самый правильный.

Все эти вещи собраны в переговорном кластере №1 "Основы". Правила ЕС устанавливают, что прогресс в переговорах по этому кластеру является определяющим для всего процесса вступительных переговоров.

А из нумерованных глав этого кластера наибольшее значение имеют глава 23 "Правосудие и фундаментальные права" и 24 "Юстиция, свобода и безопасность".

Именно эти определяющие главы 23 и 24 являются предметом "теневого отчета", подготовленного по заказу Еврокомиссии, поэтому Брюссель сверяет свои выводы с выводами украинской общественности.

Обращает внимание то, что общественный отчет не содержит термина "откат реформ", хотя тот вполне мог появиться.

Этот термин – как лакмусовая бумажка. Его используют в отношении Турции, Грузии – но не Украины.

Прежде всего – из-за того, что ключевые положения закона от 22 июля (атака на антикоррупционную инфраструктуру, в частности, НАБУ и САП) были оперативно отменены Верховной Радой.

Документ не скрывает проблем, которые Украина сама для себя создала. В нем есть и упоминание о том, что Киев до сих пор не устранил все последствия атаки на антикоррупционную инфраструктуру.

Описание судебной реформы оперирует такими терминами, как "замедление" и "трудности".

В подразделе о правах человека также по большинству направлений говорится о том, что Украина так и не провела ожидаемых реформ. Иногда причины бездействия государства просто невозможно объяснить, потому что есть даже готовые, согласованные с ЕС документы, которые просто остаются без принятия.

К сожалению, можно констатировать, что снижение (а местами и замедление) темпа реформ стало своего рода "визитной карточкой 2025 года".

По крайней мере, в главах 23-24 лишь несколько сфер – причем тех, которые привлекают наименьшее внимание ЕС, – являются такими, где Украина может похвастаться ощутимыми достижениями в реформировании.

Сейчас необходимо не только возобновить реформы, но и ускорить их в разы. Поэтому Киев должен, во-первых, заверить европейских партнеров в том, что мы это осознаем, а во-вторых, показать свою способность двигаться к вступлению. В 2025 году ни одна из этих задач не была выполнена.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии.