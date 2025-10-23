Как Евросоюз собрался усиливать оборону и какое место в ней займет Украина

В четверг, 23 октября, лидеры Евросоюза на заседании Европейского совета в Брюсселе обсудят планы усиления обороноспособности ЕС до 2030 года. Эти планы прописаны в представленной на прошлой неделе Еврокомиссией оборонной "дорожной карте".

По данным "Европейской правды", вопрос не является проблемным: предложения Еврокомиссии будут поддержаны.

Подробно о том, что предлагает Еврокомиссия и за счет чего (и когда именно) Европа планирует обеспечить свою безопасность, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Космический щит, дроны и Стража восточного фланга: о какой оборонной политике договаривается ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Ожидается, что сегодня лидеры ЕС призовут к реализации предложенной Еврокомиссией "дорожной карты", причем "быстрыми и масштабными темпами".

"Дорожная карта" – документ достаточно конкретный, что не свойственно большинству документов Евросоюза. Он определяет основные задачи и дает четкие временные маркеры для их выполнения.

Главной внешней угрозой для ЕС определяется, конечно, Россия.

А соответственно, ключевые приоритеты: защита восточного фланга, закрытие "пробелов" в обеспечении приоритетными видами оружия и боеприпасов, совместное планирование закупок и оборонного производства, улучшение военной мобильности между государствами ЕС.

"Украина остается первой линией обороны Европы и неотъемлемой частью европейской системы безопасности и обороны, и ЕС будет продолжать поддержку и углубленное сотрудничество с Украиной", – говорится в "дорожной карте".

В частности, Европа хочет извлечь выгоду из боевого опыта Украины, ее инновационных достижений, эффективно налаженного взаимодействия гражданского и военного секторов и наращенных промышленных мощностей.

А долгосрочные гарантии безопасности для Украины Евросоюз собирается обеспечивать, среди прочего, за счет "репарационных займов" (reparation loan).

"Это позволит создать предсказуемое многолетнее финансирование для Украины и обеспечить ее постоянный доступ к потоку высокотехнологичного военного оборудования – преимущественно из европейской и украинской оборонной промышленности – в соответствии с потребностями поля боя. Такой механизм будет стимулировать промышленные партнерства с европейскими компаниями для инноваций и масштабирования производства", – говорится в предложении Еврокомиссии.

Еще один важный аспект сотрудничества Украины и ЕС – создание Дронового альянса.

Он должен способствовать созданию совместных предприятий между украинскими и европейскими компаниями за пределами Украины, которые будут сочетать европейские технологии с украинским опытом и знаниями.

Украина также будет принимать полноценное участие в реализации финансовых инструментов ЕС, таких как SAFE и EDIP/Инструмент поддержки Украины (Ukraine Support Instrument, USI), чтобы обеспечить закупку оборудования для Украины, совместно с Украиной и, насколько это возможно, из украинской промышленности.

Цель состоит в том, чтобы украинская оборонная промышленность была полностью интегрирована с европейской, чтобы обеспечить масштаб производства для Украины и максимально использовать потенциал украинских производителей для нужд европейской обороны.

Еврокомиссия определила восемь приоритетных направлений, на которых сосредоточится оборонная стратегия ЕС.

Развивать каждое из этих направлений государства ЕС будут вместе. По образу и подобию "коалиций" по помощи Украине будут создаваться "коалиции возможностей ЕС" для совместного приобретения или производства тех или иных необходимых вооружений – дронов, систем ПВО, боеприпасов и т.д. – или закрытия других оборонных потребностей.

Стоит обратить внимание, что разрекламированная ранее европейскими чиновниками "стена дронов" теперь превратилась в Европейскую инициативу по противодействию дронам.

Из регионального проекта антидроновая инициатива стала общеевропейской.

Подробнее об оборонной "дорожной карте" – в материале Татьяны Высоцкой Космический щит, дроны и Стража восточного фланга: о какой оборонной политике договаривается ЕС.