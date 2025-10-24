Кошта: ЕС покроет финпотребности Украины в 2026-27, РФ должна это "хорошо понять"

По результатам заседания Европейского совета 23 октября 2025 года лидеры государств Евросоюза взяли на себя обязательство обеспечить все финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по завершении саммита лидеров ЕС в ночь на 24 октября, передает корреспондентка "Европейской правды".

Россия должна осознать, что Украина будет иметь средства, необходимые для обороны в течение следующих двух лет, убеждён президент Европейского совета.

"Лидеры ЕС взяли на себя обязательство гарантировать покрытие финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет", – рассказал Кошта.

Он напомнил, что в выводах Евросовета от 23 октября лидеры ЕС "призвали Европейскую комиссию как можно скорее представить возможные варианты, чтобы Украина имела необходимые ресурсы для продолжения защиты себя и борьбы за справедливый и продолжительный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо".

"Россия должна хорошо понять: Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для её обороны", – подчеркнул Кошта.

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств от замороженных активов РФ на поддержку Украины.

На изменении текста выводов относительно использования замороженных активов РФ настаивала Бельгия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал выводы Евросовета об Украине от 23 октября, и документ был принят 26 государствами ЕС вместо 27, отдельно от основного текста.