Из выводов Евросовета исчезло прямое упоминание о передаче росактивов в поддержку Украины

Лидеры государств ЕС после обсуждений на заседании Европейского совета внесли изменения в проект выводов в части, касающейся замороженных активов России: удалено прямое упоминание о плане Евросоюза по использованию российских активов для финансовой и военной поддержки Украины в 2026-27 годах.

Об этом сообщает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя после ознакомления с финальной версией выводов Европейского совета от 23 октября, которые касаются замороженных активов РФ ("УКРАИНА", пункт 8).

Лидеры ЕС убрали из абзаца выводов Евросовета о российских замороженных активах призыв к Еврокомиссии разработать план их использования в пользу Украины в 2026-2027 годах.

"Европейский совет обязуется решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности в отношении её военных и оборонных усилий. Поэтому Европейский совет призывает Комиссию как можно скорее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки потребностей Украины в финансировании и приглашает Комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своём следующем заседании", – так выглядит пункт 8 раздела "УКРАИНА" выводов Евросовета от 23 октября.

Как ранее сообщала "Европейская правда", в проекте выводов саммита ЕС, актуальном на 21 октября, говорилось, что Евросовет призывает Европейскую комиссию "как можно скорее представить конкретные предложения, которые предусматривали бы возможное поэтапное использование денежных остатков, связанных с замороженными российскими активами, в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с обеспечением надлежащей европейской солидарности и распределения рисков".

В финальном варианте текста это предложение отсутствует.

Российские активы в выводах саммита ЕС от 23 октября упоминаются лишь в контексте необходимости возмещения Украине убытков, нанесённых агрессивной войной России.

"В соответствии с правом ЕС, активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит нанесённые ею убытки", – этот тезис сохранился и в окончательной версии документа.

Стоит отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал выводы Евросовета об Украине от 23 октября, и документ был принят 26 государствами ЕС вместо 27, отдельно от основного текста.

Ранее сообщалось, что на изменении текста выводов относительно использования замороженных активов РФ настаивала Бельгия.

В представленной Еврокомиссией оборонной "дорожной карте" ЕС говорится, что "репарационные займі" для Украины с использованием российских активов должны быть согласованы до конца 2025 года.

Следующее плановое заседание Европейского совета состоится в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года.