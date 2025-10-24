В ЕС заверили, что хотят использовать росактивы для Украины: "никто ничего не ветировал"

Вопрос использования замороженных в Европейском союзе суверенных активов России для финансовой поддержки Украины остаётся на повестке дня, окончательное решение примут в декабре 2025.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды", заявили президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе.

Евросоюз не снял с повестки дня использование росактивов для передачи Украине, готовятся варианты.

"Во-первых, сегодня никто ничего не ветировал", – заявил Кошта.

Президент Евросовета добавил, что вопрос использования росактивов в пользу Украины обсуждался также во время рабочего ужина с президенткой Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Мы и разные лидеры (ЕС) подняли технические вопросы, которые необходимо решить, и именно поэтому мы пригласили Комиссию продолжить работу над их решением и снова вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета в декабре, чтобы принять окончательное решение", – пояснил он.

Кошта подчеркнул, что "все технические вопросы можно решить – а это означает, что это решение осуществимо".

"Есть аспекты, которые требуют уточнения, более глубокого анализа и дальнейшей работы. Иными словами, мы согласились по сути – то есть речь идёт о репарационном займе, – а теперь нужно разработать механизм: как это реализовать и какой вариант будет наилучшим для движения вперёд", – в свою очередь подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что вопрос использования замороженных активов РФ "безусловно, не является тривиальным – он чрезвычайно сложен".

"Если посмотреть на выводы, в них содержится решительная формулировка относительно нашей приверженности удовлетворить потребности Украины, в частности её потребности в сфере обороны и безопасности. Следовательно, Европейский совет чётко выразил своё обязательство в этом вопросе", – заверила президентка Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств от замороженных активов РФ на поддержку Украины.

На изменении текста выводов относительно использования замороженных активов РФ настаивала Бельгия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал выводы Евросовета об Украине от 23 октября, и документ был принят 26 государствами ЕС вместо 27, отдельно от основного текста.