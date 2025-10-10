Мерц обещает сопротивляться переходу ЕС на электромобили до 2035 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против текущей цели ЕС по постепенному выводу из обращения новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Мерц выступил на саммите с другими немецкими политическими лидерами и ведущими представителями автомобильной промышленности страны.

"Такого жесткого ограничения в 2035 году не будет, если я смогу это предотвратить, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого достичь", – заявил Мерц в Берлине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль, член Социал-демократической партии, также выразил готовность к изменениям в планах.

В то же время, Мерц и Клингбайль также подчеркнули планы продолжить и усилить стимулы для покупателей электромобилей.

Активисты Greenpeace и Fridays for Future ждали в четверг у канцелярии в Берлине, протестуя против того, что ведущие политики и руководители автопроизводителей собрались для переговоров.

Германия пытается поддержать свою автомобильную промышленность, которая борется с усилением конкуренции со стороны Китая, снижением спроса на автомобили в Европе, новыми барьерами для торговли в США и Китае, а также рядом других проблем, включая переход на электромобили.

По данным недавнего исследования, в 2024 году в автомобильной отрасли Германии было потеряно более 50 тысяч рабочих мест.

В 2022 году ЕС поставил цель с 2035 года не регистрировать новые автомобили, работающие на топливе. Многие лидеры отрасли выразили сомнения относительно реалистичности этого предложения.