Новое правительство Франции выдержало еще один вотум недоверия

Парламент Франции отклонил второй и финальный вотум недоверия, который пытались объявить правительству во главе с премьер-министром Себастьеном Лекорню.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Второе отклоненное предложение о вотуме недоверия правительству Лекорню было подано ультраправым "Национальным объединением".

Его поддержали 144 депутата Национального собрания, чего оказалось недостаточно. Для объявления вотума недоверия необходимо 289 голосов.

"Работать, работать, работать. Дебаты должны были начаться, и они начнутся", – сказал Лекорню на выходе из Национального собрания.

Ранее Национальное собрание отклонило предложение о вотуме недоверия правительству Лекорню, поданное депутатами ультралевой "Непокоренной Франции".

Сам Лекорню перед тем сказал, что предлагает заморозить непопулярную пенсионную реформу, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, до следующих президентских выборов в 2027-м.

Этот шаг приветствовала Социалистическая партия, без поддержки которой Лекорню мог грозить вотум недоверия 16 октября.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.