Зеленский говорит, что Украина может получить первые самолеты Gripen в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках долгосрочного соглашения со Швецией о приобретении истребителей Gripen, рассчитанного на более чем десятилетие, первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях 25 октября.

Зеленский назвал "исторической" договоренность со Швецией о массовом приобретении для Воздушных сил Украины шведских истребителей Gripen компании Saab и отметил, что это хороший выбор.

"Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", – отметил Зеленский.

"Грипены" для Украины – это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было... Швеция, спасибо!", – добавил он.

Очевидно, в таком случае речь идет о более старых моделях самолетов. Премьер Швеции Ульф Кристерссон допустил первые поставки новейших Gripen в Украину в течение следующих 3 лет.

В комментариях СМИ по поводу Gripen перед саммитом лидеров ЕС в четверг он отметил, что Швеция "никогда не исключала предоставление более старых моделей в рамках нашей поддержки Украины".

Напомним, о договоренности объявили ранее на этой неделе во время визита Зеленского в Швецию.

По этому случаю президента Украины посадили за штурвал истребителя Gripen.