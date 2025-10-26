Трамп обиделся на Канаду из-за рекламы и поднял пошлины еще на 10%

Президент США Дональд Трамп решил повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, которая, по его мнению, является "искаженной".

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Канада обнародовала рекламный ролик с отрывками речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Комментируя это, Трамп заявил, что рекламный ролик был "фальшивым", а также добавил, что он "искажает смысл" радиообращения Рейгана.

"Целью этого обмана было стремление Канады, чтобы Верховный суд США вмешался и "спас" ее в вопросе тарифов, которые она годами применяла против Соединенных Штатов. Теперь Америка имеет возможность защищать себя от чрезмерных и несправедливых канадских тарифов (а также от подобных действий со стороны других стран мира)", – отметил он.

Трамп утверждает, что Рональд Рейган "поддерживал тарифы – как средство укрепления национальной безопасности и экономики".

"Однако Канада все перекрутила, как будто это неправда. Их рекламу должны были немедленно снять, но они все равно допустили ее показ во время Мировой серии, хорошо зная, что это фальсификация", – добавил президент США.

По его словам, в связи "с таким грубым искажением фактов и враждебными действиями", он повышает пошлины на канадские товары на дополнительные 10%.

Также Трамп заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой.

Поводом стал один из месседжей информационной кампании, которую запустил премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд. В видеоролике есть фрагмент обращения президента США Рональда Рейгана в 1987 году, где он предостерегает от торговых войн.

Трамп в сентябре объявил 35-процентные тарифы на весь импорт из Канады, исключив продукцию, которая охватывалась соглашением между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Премьер Канады Марк Карни за последний месяц неоднократно ездил в Вашингтон на торговые переговоры.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.