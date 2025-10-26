Президент Молдовы отвергает вступление в ЕС с ограниченным правом голоса

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна рассматривает лишь вариант полноценного вступления в Европейский Союз без возможного урезания права голоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

В интервью для Rock FM в воскресенье Санду сказала, что Молдова находится "на этапе, когда нужно начать следующий этап переговоров" о вступлении в ЕС.

"Он заблокирован из-за отказа Венгрии в отношении Украины, но мы знаем, в основном, какие реформы нужно провести. Независимо от того, открыт ли официальный процесс, мы продолжаем работать над внедрением этих мер", – добавила она.

Глава государства сказала, что власти Кишинева стремятся к полному вступлению в Европейский Союз, отвергая идею "ограниченной интеграции" без права вето.

"Мы не обсуждали такой вариант. Конечно, мы хотим стать полноправными членами Европейского Союза", – добавила Санду.

В начале этой недели издание Politico сообщило о том, что в Брюсселе появился план оживления процесса расширения ЕС, согласно которому новые члены – в частности Украина и Молдова – получат полные права только после реформы принципов функционирования ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в очередной раз призвал страны ЕС найти путь, чтобы открыть переговорные кластеры о вступлении Украины.