Трамп отреагировал на хвастовство Путина ракетой "Буревестник"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления хозяина Кремля Владимира Путина об испытаниях ракеты "Буревестник", которая, по словам главы РФ, имеет "неограниченную дальность".

Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

В контексте хвастовства Путина ракетой Трамп заявил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные недалеко от России.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берегов", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One во время своего визита в Азию.

По его мнению, Путину следует думать о завершении развязанной им войны против Украины, а не об испытаниях ракет.

"Ему следует положить конец войне, войне, которая должна была длиться одну неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что ему следует делать вместо испытаний ракет", – подчеркнул президент США.

На вопрос журналистов о том, будут ли введены дополнительные санкции против РФ, Трамп ответил: "Вы узнаете".

Напомним, в воскресенье Путин провел совещание с главой генштаба России Валерием Герасимовым по поводу испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Путин добавил, что испытания "в очередной раз подтвердили надежность ядерного щита России" и отметил, что эта ракета – это "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет".

Заявление кремлевского правителя о ракетных испытаниях прозвучало на фоне решения Трампа ввести санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, недавно глава Белого дома передумал встречаться с Путиным в Будапеште.