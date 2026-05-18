СМИ: США рассматривают снятие нефтяных санкций с Ирана на время переговоров

Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия санкций с иранской нефти на период ведения переговоров с Тегераном по окончательному мирному соглашению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило иранское проправительственное агентство Tasnim.

Источник, близкий к иранской переговорной делегации, заявил, что, в отличие от предыдущих предложений, в новом мирном плане США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти на период переговоров.

Тегеран настаивает на том, чтобы отмена всех санкций против страны вошла в финальное мирное соглашение с Вашингтоном. Однако пока США предложили приостановку ограничений до достижения окончательной договоренности о завершении войны.

По данным Tasnim, в понедельник Иран предоставил пакистанским посредникам очередной план по завершению войны из 14 пунктов, который должен быть передан американцам.

По словам информированного источника, новый текст сосредоточен на "переговорах о прекращении войны и мерах укрепления доверия со стороны США".

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Ирану с призывом вернуться за стол переговоров с США по поводу завершения боевых действий в регионе.

Ранее неофициально сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и серьезно рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

18 мая СМИ сообщили, что Пентагон подготовил ряд военных планов в отношении Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить атаки.