В Барселоне учителя в ходе забастовки заблокировали вход во всемирно известную церковь

В испанской Барселоне в понедельник возобновилась забастовка работников сферы образования, в рамках которой они заблокировали вход в Храм Святого Семейства (Sagrada Familia).

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В Каталонии учителя начали новую неделю забастовок на фоне обсуждения регионального бюджета и переговоров по проблемам образовательной сферы. Предыдущая встреча представителей регионального правительства с профсоюзами в прошлый четверг закончилась неудовлетворительным результатом.

На этот раз бастующие решили отказаться от блокирования въездов в Барселону, зато перекрыли подходы к Sagrada Familia, что может испортить планы туристам.

Учителя сформировали "живую цепь", по которой передавали парты и стулья от ближайшей школы к собору, выставляя импровизированный класс на улице.

От соорганизаторов звучат заявления, что Барселона должна "инвестировать меньше в туризм и больше – в соблюдение фундаментальных прав, как право на образование".

В последние недели испанские учителя бастуют не только в Каталонии – протесты прошли также в Валенсии и Мадриде. Педагоги жалуются на чрезмерное количество учеников на одного учителя, некомфортные условия в учреждениях, недостаток ассистентов для учеников с особыми потребностями.

В Португалии в апреле протестовали против запланированной трудовой реформы.

В начале мая десятки тысяч школьников в Германии протестовали против возможного возвращения обязательной военной службы.