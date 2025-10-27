Бабиш хочет сформировать правительство Чехии до середины декабря

Лидер движения ANO Андрей Бабиш, которому поручили сформировать правительство Чехии, выразил надежду, что достигнет этой цели в ближайшие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Бабиш сказал, что в ближайшее время партии, которые ведут коалиционные переговоры, должны согласовать коалиционное соглашение и программу работы правительства, после чего "мы будем решать вопрос кадрового состава правительства".

"Я верю, что мы выполним то, что я себе поставил за цель, а именно, что правительство будет сформировано не позднее середины декабря", – добавил он.

Президент Чехии Петр Павел в понедельник поручил лидеру популистской партии ANO Бабишу сформировать правительство.

Кабинет премьер-министра Петра Фиалы уйдет в отставку после учредительного собрания Палаты депутатов, которое состоится 3 и 5 ноября. Только после этого президент сможет назначить нового премьер-министра и правительство.

Вместе с ANO в состав будущего правительства должна войти правая партия "Автомобилисты" и правые популисты SPD, которые ранее допускали антиукраинские заявления.

