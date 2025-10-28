Что мешает ЕС принять решение по замороженным российским активам

23 октября среди вопросов повестки дня заседания Европейского совета в Брюсселе одним из ключевых было финансирование Украины в 2026–2027 годах и возможность использования для этого замороженных российских активов.

На данный момент окончательного решения по репарационному займу нет, несмотря на наличие политической воли среди государств-членов ЕС, которую было трудно представить еще год назад.

А главной причиной называют отсутствие "идеального" юридического решения.

А главной причиной называют отсутствие "идеального" юридического решения.

На заседании 23 октября Европейский совет поручил Еврокомиссии подготовить к декабрю конкретные варианты финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.

Речь идет о долгосрочной архитектуре, которая должна заменить нынешний механизм Ukraine Facility и добавить компонент обороны.

В итоговых выводах саммита Европейский совет подтвердил формулу, которая уже много лет является традиционной: замороженные российские активы остаются под контролем ЕС до момента, когда Россия возместит причиненный ущерб.

Бельгия, где депозитарий Euroclear хранит основную часть замороженных активов РФ (более 190 млрд евро), требует гарантий, что в случае исков или российской юридической агрессии она де-юре не останется один на один.

Брюссель, да и в конечном итоге вся еврозона, не может позволить, чтобы международный депозитарий с триллионами клиентских средств, в том числе многих ведущих государств, оказался под ударами судов. Поэтому Бельгия настаивает на совместной системе гарантий всех государств-членов ЕС.

Эту позицию поддерживает и Европейский центральный банк – любое решение должно быть совместимо с международным правом и не ставить под сомнение надежность евро.

Фактически в ЕС произошла юридическая пауза, а не политический отказ.

Тем временем между Киевом и ЕС продолжаются дискуссии о режиме контроля над использованием займа. Декабрьское решение должно также зафиксировать формулу, где гибкость Украины в отношении расходов сосуществует с европейскими интересами.

До декабрьского саммита Еврокомиссия должна представить конкретные, юридически устойчивые варианты, которые позволят превратить идею репарационного займа в действующий механизм.

Речь идет не только о технической конструкции, но и о целостной финансовой архитектуре: как распределить риски между всеми странами ЕС и не потерять доверие инвесторов, как сделать использование замороженных российских активов законным и эффективным.

Для Украины этот период будет испытанием на дипломатическую и институциональную зрелость.

Киеву придется работать одновременно в нескольких измерениях.

С Еврокомиссией необходимо четко и бюрократически отработать юридическую сторону репарационного займа. Работа с МВФ будет включать работу над макроэкономической логикой новой программы, в частности по вопросам девальвации, инфляции и курса. Ключевая работа должна быть проведена с США, в частности по участию G7 в финансовой архитектуре репарационного займа.

В то же время нашему правительству нужно готовить собственный "план B", в частности резервную линию финансирования, которая гарантирует стабильность в случае, если "большой заем" снова задержится в процедурных лабиринтах.

Это могут быть двусторонние гранты и займы, расширение действующих программ, в частности ERA Loan, или значительное увеличение финансирования по новой программе МВФ.

Если к декабрю ЕС сможет превратить политические намерения в конкретный юридически оформленный финансовый инструмент, а Украина – интегрировать свои потребности в его параметры, то европейское сообщество получит крепкий и долгосрочный фундамент прочности для победы.

