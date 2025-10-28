В ЕС согласовали ограничения на вылов рыбы в Балтийском море на следующий год

Совет ЕС во вторник достиг политического соглашения о новых ограничениях на вылов рыбы в Балтийском море, а именно сельди, шпрота, трески, лосося и камбалы, чтобы обеспечить устойчивое состояние запасов и жизнеспособность рыболовного сектора.

Об этом сообщила пресс-служба Совета, пишет "Европейская правда".

Соглашение об общедопустимых уловах (TACs) и национальных квотах на 2026 год в целом соответствует научным рекомендациям, предоставленным Международным советом по исследованию моря, и определяет максимальные объемы вылова, которые каждое государство-член сможет осуществлять для каждого вида рыбных запасов.

Министры рыбного хозяйства ЕС учли как экологические, так и социально-экономические факторы, стремясь обеспечить устойчивое развитие рыболовства и одновременно поддержать благосостояние работников отрасли.

Совет ЕС формально примет это решение на ближайшем заседании, после того как текст будет окончательно согласован на всех языках ЕС.

Совет ЕС устанавливает ограничения на объемы вылова рыбы в водах ЕС, чтобы предотвратить истощение рыбных запасов. Он играет ключевую роль в определении этих лимитов, поскольку имеет исключительные полномочия принимать решения в этой сфере.

Балтийское море сталкивается с многочисленными вызовами, в частности потерей биоразнообразия, изменением климата, последствиями прошлого чрезмерного вылова, а также высоким уровнем загрязнения и мусора.

Напомним, в мае Великобритания и ЕС согласовали оборонный пакт и рыболовное соглашение.

Ранее Европейская комиссия установила, что Финляндия в 2024 году нарушила квоты на вылов рыбы, позволив коммерческим судам тайно ловить лосося в Балтийском море.