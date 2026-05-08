Как удары ВСУ по объектам РФ на Балтике создают нам проблемы с союзниками

Кадры горящих портов российского Приморска (до советской оккупации – финский городок Койвисто) и Усть-Луги вызвали настоящий шок у россиян и понятное эмоциональное подъем у украинцев, да и у всех, кому небезразлично то, что Россия пользуется вызванным войной на Ближнем Востоке ростом цен на нефть.

Однако у этих успешных дальнобойных ударов есть и обратная сторона: порой украинские ударные дроны залетают в страны Балтии и в Финляндию.

Такие инциденты ставят отношения Украины с этими странами перед непростым вызовом. Ведь безопасность собственных граждан – бесспорный приоритет для любого правительства демократической страны.

Об инцидентах с дронами и их возможных последствиях – в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева. Далее – краткое изложение статьи.

Несмотря на то, что ненаправленные дронные "атаки" на страны Балтии и Финляндию стали главной темой последних дней, на самом деле наибольшая концентрация этих инцидентов имела место более месяца назад.

Тогда впервые были зафиксированы массовые случаи пересечения украинскими дронами границ Финляндии и стран Балтии.

Под воздействием российской РЭБ дезориентированные украинские дроны перестают "понимать", где они находятся, и продолжают лететь по ложному курсу, из-за чего могут пересечь границы государств-союзниц Украины. Хотя не должны были бы этого делать.

Именно такие объяснения дает Киев для дружественных государств.

Но есть также опасность, что сейчас, когда количество таких пересечений возросло, враг может маскироваться под украинские дроны, сознательно атакуя проукраинские государства-члены ЕС и НАТО.

Правительства стран Балтии и Финляндии оказались перед непростой дилеммой.

С одной стороны, эти страны наиболее остро ощущают российскую угрозу. Соответственно, чрезвычайно заинтересованы в успехе Украины и максимальном ослаблении российской военной машины.

С другой стороны, заблудившиеся украинские дроны могут взрываться как в враждебной России, так и в дружественных Литве или Латвии.

К счастью, пока что обходилось без жертв. Но каждый прилет дронов создает угрозу для жизни людей и их имущества в странах, поддерживающих нас.

В первых официальных заявлениях в марте союзники подчеркивали, что не обвиняют Украину и понимают: полностью избежать таких рисков невозможно.

Но Россия сразу же попыталась использовать ситуацию, запустив кампанию дезинформации.

Наиболее громко россияне продвигали утверждение, что балтийцы и финны якобы разрешили Украине использовать для ударов по РФ свою территорию.

Речь идет не только об анонимных аккаунтах в соцсетях – обвинения прозвучали на уровне секретаря Совбеза Сергея Шойгу, пресс-секретаря МИД и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Во всех четырех столицах категорически опровергли российские обвинения, а Латвия вызвала временного поверенного в делах посольства РФ для выражения протеста.

Это резко контрастирует с заявлениями, которые звучат из столиц сейчас, в мае.

Например, финский премьер заявил, что считает "недопустимым, чтобы финское воздушное пространство нарушали (украинские дроны)".

"Использование нашего воздушного пространства для таких операций категорически запрещено…", – дополнил его позицию министр обороны Антти Хяккянен.

Да, право Украины на самооборону никто не оспаривает. Но общество даже в соседних с Россией государствах хочет сохранить "ощущение мира" и давит на своих политиков, корректируя их риторику в отношении "заблудившихся дронов".

Публично же Киев извиняется и подчеркивает непреднамеренный характер инцидентов.

Пока трудно сказать, насколько достаточной и убедительной является для партнеров коммуникация и сотрудничество со стороны Украины.

Упомянутая резкая реакция Финляндии на недавний случай может свидетельствовать о том, что дела обстоят далеко не идеально.

Подробнее – в материале Марии Емец Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.