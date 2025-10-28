Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода по производству пороха и снарядов

Болгария и европейский оборонный гигант Rheinmetall во вторник, 28 октября, заключили соглашение о строительстве завода.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Соглашение на сумму более 1 млрд евро касается строительства завода, который будет производить порох и 155-мм артиллерийские снаряды.

Официальные лица заявили, что проект важен для Болгарии и Европы в целом, поскольку регион стремится модернизировать свои оборонные возможности после вторжения России в Украину.

Проект будет совместным предприятием Rheinmetall и болгарской компании VMZ, в котором немецкая компания будет владеть 51% акций, а VMZ – 49%. Болгария профинансирует свою долю с помощью кредита в рамках европейского механизма SAVE для стимулирования инвестиций в оборону.

Контракт был подписан генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером и директором VMZ Иваном Гецовым на церемонии в Совете министров в Софии.

"Подписанием этого контракта мы обозначаем начало стратегического партнерства между болгарским государством и немецким технологическим концерном, которое изменит будущее болгарской оборонной промышленности", – заявил премьер-министр Росен Желязков после церемонии подписания.

Паппергер отметил, что завод будет построен в течение 14 месяцев, и что Болгария внесет значительный вклад в удовлетворение потребностей Европы и НАТО в боеприпасах.

"Болгария движется с невиданной скоростью. Благодаря нашей второй встрече мы создаем один из лучших заводов в Европе", – заявил он.

Недавно Латвия договорилась с немецким оборонным концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских боеприпасов на своей территории.

А в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для F-35.

Также писали, что в Литве компания промышленного и энергетического профиля Tec Industry завершила проектирование завода Rheinmetall, который будет производить артиллерийские боеприпасы.