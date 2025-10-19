США пытаются спасти соглашение по Газе после срыва перемирия

Соединенные Штаты в воскресенье провели переговоры с израильской стороной после того, как она обвинила ХАМАС в нарушении мирного соглашения по Газе и осуществила обстрел позиций боевиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Армия обороны Израиля заявила, что в воскресенье боевики ХАМАС вышли из туннеля в районе Рафаха, который в основном контролируется израильской армией, и выпустили противотанковую ракету по израильскому транспортному средству.

В ответ израильская армия нанесла около 20 воздушных ударов по целям ХАМАС в районе Рафаха и в других частях Газы. Израиль также решил закрыть все переходы в Газу и прекратить доставку гуманитарной помощи.

По информации Axios, Израиль заранее сообщил США о своих ударах, а представители американской администрации Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с израильскими чиновниками, чтобы обсудить следующие шаги.

Американский чиновник в комментарии Axios сказал, что США призвали Израиль "реагировать пропорционально, но проявлять сдержанность".

"Никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне. Израильтяне хотят показать ХАМАС, что есть последствия, не разрушая мирное соглашение", – добавил американский чиновник.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

В то же время президент США сказал, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.