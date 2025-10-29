В Бельгии пообещали "сравнять Москву с землей" в случае атаки на НАТО, РФ ответила

Посольство РФ в Бельгии назвало безответственными заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, что "Москву сравняют с землей", если хозяин Кремля Владимир Путин решит атаковать какую-то из столиц стран-членов НАТО, например Брюссель.

Соответствующе заявление министр сделал в интервью изданию De Morgen, сообщает "Европейская правда".

Франкен подчеркнул, что странам Запада не стоит позволять себе угрожать.

На вопрос, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю, глава оборонного ведомства Бельгии ответил: "Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей".

Посольство РФ в Бельгии обнародовало заявление, в котором назвало слова Франкена "провокационными" и "безответственными".

"Авантюры Франкена, к сожалению, служат воплощением... милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны", – отметили в посольстве РФ.

В том же интервью Франкен выразил сомнение в том, что Путин решится запустить ракету по Брюсселю.

По словам министра, он больше переживает из-за возможных гибридных действий РФ.

"Зеленые человечки" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", – привел он в качестве примера.

Тем временем на высказывания главы Минобороны Бельгии отреагировала российская сторона.

Как известно, Россия неоднократно прибегала к провокациям с нарушением воздушного пространства стран НАТО, самым резонансным из которых было вторжение в воздушное пространство Эстонии в середине сентября.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО генерал Алексус Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.