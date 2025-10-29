Как изменились условия торговли с ЕС и как они повлияют на украинский экспорт

29 октября заработало новое торговое соглашение между Украиной и ЕС, которое заменяет приложение Соглашения об ассоциации относительно графика либерализации ввозных пошлин сторон.

Это первый системный пересмотр взаимных условий доступа на рынки Украины и ЕС после начала действия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли почти десять лет назад.

Новые договоренности еще раз подтверждают, что ввозные пошлины на промышленную продукцию, кроме как на пищевую продукцию, напитки и табачные изделия, во взаимной торговле отсутствуют.

Остаются только пошлины в торговле продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности, однако и этот перечень сужается по сравнению с тем, о чем Украина и ЕС договаривались в далеком 2012 году.

О новых условиях торговли и ее последствиях читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Кнут и пряник от ЕС: по каким правилам будет осуществляться торговля с Украиной. Далее – краткое изложение.

Со стороны ЕС новое соглашение предусматривает очень тщательный пересмотр тарифных квот, действующих в отношении украинского экспорта. Из 36 тарифных квот, которые были определены в первоначальном соглашении, сейчас осталась 31.

Четыре, в частности на грибы и продукцию из обработанного молока и молочных сливок, были отменены полностью.

Только четыре тарифные квоты не изменились: на говядину, свинину и баранину, которые Украина пока не может экспортировать из-за ограничений, касающихся безопасности пищевой продукции, а также на сигареты и сигары.

Для остальных тарифных квот как минимум произошло увеличение беспошлинного объема, а для многих – также существенный пересмотр их наполнения. Например, были исключены из-под действия пошлин отдельные товары из еще шести тарифных квот. В частности, это касается йогуртов, кефира, виноградного сока и протеиновых концентратов.

Четыре тарифные квоты были объединены в две более крупные. Это касается крахмала и обработанной продукции из сахара.

Была даже создана одна новая – на муку, за счет вывода ее из тарифных квот на пшеницу, ячмень и кукурузу. Об этом давно просили производители, потому что конкурировать в заполнении беспошлинного объема с поставками зерна было почти нереально.

Некоторые тарифные квоты были расширены очень существенно. Например, для сахара новая тарифная квота в пять раз выше первоначальной, для меда – почти в шесть раз, для круп – более чем в четыре раза.

В целом новые договоренности увеличивают потенциал беспошлинного экспорта товаров, на которые распространяется действие тарифных квот, на 35% по сравнению с условиями Соглашения об ассоциации 2014 года.

Однако этого, к сожалению, недостаточно для нивелирования последствий завершения автономных торговых мер. Напомним, после полномасштабного вторжения России Украина получила полный беспошлинный доступ к рынку ЕС в рамках автономных торговых мер (ATM, autonomous trade measures). Он длился до июня 2025 года.

По оценкам Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) и German Econimic Team (GET), экспорт Украины в ЕС сократится на $1,1 млрд по сравнению с 2024 годом, несмотря на новые тарифные квоты.

Наибольшее падение будет наблюдаться для пшеницы. Также пострадает экспорт ячменя, курятины, яиц, меда и яблочного сока, для которых новые тарифные квоты меньше объемов экспорта в ЕС в 2024 году.

Украина тоже пересмотрела доступ производителей из ЕС на свой рынок.

Еще одним важным элементом новых договоренностей является перечень производственных стандартов, которые Украина обязалась ввести до конца 2028 года.

Необходимо привести в соответствие с нормами acquis ЕС украинское законодательство в отношении благополучия животных, кормов, ветеринарных лекарственных средств, использования пестицидов, загрязнения воды, промышленных выбросов и ГМО.

Если Украина не выполнит обязательства, стороны могут полностью или частично вернуться к условиям доступа первоначальной зоны торговли (ПВЗВТ), а если выполнит – возможна дальнейшая либерализация.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Кнут и пряник от ЕС: по каким правилам будет осуществляться торговля с Украиной.