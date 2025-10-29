Из Британии депортировали искателя убежища, дело которого вызвало протесты

Великобритания депортировала эфиопского искателя убежища, которого ошибочно освободили из тюрьмы после осуждения за сексуальные преступления, вызвавшие многомесячные антииммиграционные протесты.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Утром 29 октября мужчина прибыл в Эфиопию после того, как Великобритания депортировала его.

38-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.

24 октября его случайно освободили из тюрьмы, после трехдневных поисков его нашли и задержали. После этого Кебату решили депортировать.

"Я сделала все возможное, чтобы депортировать Кебату и изгнать его с британской территории", – заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд, назвав его "мерзким сексуальным преступником".

Напомним, Кебату прибыл в Британию на лодке чуть более чем за неделю до июля, когда, по версии следствия, он подошел к 14-летней девочке в Эппинге, попытался поцеловать ее и положил руку ей на бедро. По их словам, он также сексуально домогался женщины, которая вмешалась.

Арест Кебату вызвал насильственные протесты возле отеля The Bell и заставил местный совет получить временный судебный приказ, чтобы остановить размещение там просителей убежища.

Это решение было отменено после апелляции правительства. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра Кира Стармера в том, что он больше заботится о правах мигрантов, чем о местных жителях.

После такого решения суда британская полиция заявила, что арестовала пять человек: люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают искатели убежища.