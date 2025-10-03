После инцидента в аэропорту Мюнхена премьер Баварии требует сбивать дроны

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер требует, чтобы немецкая полиция сбивала неизвестные дроны, и сообщил, что его федеральная земля уже готовит соответствующий закон.

Об этом он заявил изданию Bild, пишет "Европейская правда".

Зёдер сказал об этом после того, как ночью 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за сообщения о дронах.

"Инциденты с дронами свидетельствуют о большом давлении. Отныне должно действовать правило: сбивать, а не ждать! И делать это последовательно! Наша полиция должна иметь возможность немедленно сбивать дроны", – заявил баварский премьер.

Он сказал, что Германии нужна эффективная защита всей инфраструктуры и военных объектов.

"Бавария готовит быстрый закон по этому поводу. Мы рассмотрим этот вопрос уже во вторник на заседании Совета министров. Федеральное правительство также должно как можно быстрее внести изменения в закон о безопасности полетов. Речь идет не только о предотвращении шпионажа. Наша инфраструктура должна оставаться работоспособной в любое время. Мы должны иметь суверенитет над нашим воздушным пространством", – сказал Зёдер.

Поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Не смогли вылететь 17 рейсов, что задело почти 3 тысяч пассажиров. Кроме того, 15 рейсов, которые прибывали, были перенаправлены.

Пока правоохранители не смогли установить, кто стоит за полетами дронов. Ни дроны, ни подозреваемые не были обнаружены.

Недавно над северной землей Шлезвиг-Гольштейн были замечены подозрительные дроны.

Немецкие власти считают, что эти беспилотники намеренно пролетели над критическими объектами инфраструктуры на севере страны.