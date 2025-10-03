СМИ: Задержанный Францией танкер "теневого флота" и его капитана отпустили

Задержанный у атлантического побережья Франции танкер Boracay, который считают судном "теневого флота" РФ, продолжил свой путь со всеми членами экипажа.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию, пишет "Европейская правда".

Задержанных капитана Boracay и его старшего помощника отпустили из-под стражи и вернули на борт танкера, он продолжил свой путь по маршруту еще в ночь со 2 на 3 октября.

В то же время капитану, которого называют гражданином Китая, нужно будет предстать перед французским судом 23 февраля.

Данные сайтов отслеживания морского трафика свидетельствуют, что танкер продолжил движение в сторону Суэцкого канала. Утром в пятницу он находился неподалеку от Ла-Рошели.

В СМИ появлялись предположения о возможной связи между расследованием против танкера и инцидентами с неизвестными беспилотниками.

Президент Эмманюэль Макрон сказал, что Boracay подозревают в "серьезных правонарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.