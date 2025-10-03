Швеция готовит меры для усиления мониторинга в Балтийском море

В Швеции готовят изменения в законодательство, которые обеспечат береговой охране лучшие возможности для мониторинга в Балтийском море.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Швеции, пишет "Европейская правда".

Предложения предусматривают поправки к ряду законов и направлены на расширение возможностей береговой охраны собирать, обрабатывать и анализировать информацию для лучшего понимания общей картины.

"Мы не выбирали, какими будут для нас внешнеполитические обстоятельства, но должны действовать в соответствии с той реальностью, в которой оказались. Поэтому правительство вносит предложения по усилению безопасности в Балтийском море путем дальнейшего расширения возможностей береговой охраны по морскому мониторингу", – отметил министр гражданской защиты Карл-Оскар Болин.

По замыслу, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Напомним, в НАТО анонсировали усиление патрулирования в Балтийском море после появления неизвестных беспилотников возле стратегических объектов стран региона, в частности в Дании.

С января 2025 года на Балтии действует миссия Альянса "Балтийский страж", созданная после очередного повреждения подводной инфраструктуры в Финском заливе.