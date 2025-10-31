СМИ: Испания примет секретную встречу "коалиции решительных" по поддержке Украины

В следующий вторник, 4 ноября, в Мадриде состоится "секретная и закрытая" встреча стран так называемой "коалиции решительных", которую проведет Министерство иностранных дел Испании.

Об этом стало известно испанскому изданию El Mundo, информирует "Европейская правда".

В ней примут участие представители 35 стран, отмечает издание. Они соберутся для обсуждения дальнейшей помощи Украине.

Это будет интенсивный рабочий день, который начнется в 9 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений по оказанию помощи Киеву.

Однако встреча организована с соблюдением максимальной секретности. В частности, участников предупредили о запрете на мобильные телефоны, их будут хранить в специально отведенном месте.

Также участников предупредили, что детали встречи не должны быть обнародованы.

"Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", – указано в документе, с которым ознакомилась газета.

На встрече будет обсуждаться, как двигаться вперед с увеличением поддержки Украины, как решить ее насущные финансовые потребности, включая те, которые связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также как координировать инициативы по усилению давления на Россию.

Среди прочего, участники встречи стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь договоренностей.

После этого с докладом выступит глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, который проведет обмен мнениями с участниками. Однако глава испанской дипломатии не будет присутствовать на всех рабочих столах, поскольку это встреча более низкого уровня.

Во время второго блока обсуждений участники попытаются выработать общий подход к гарантиям безопасности для Украины и обменяются мнениями по текущим дискуссиям по этому поводу. Особое внимание планируется уделить правовым, политическим и дипломатическим рамкам, а также возможному вкладу "коалиции решительных" в сдерживание будущей российской агрессии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что план "коалиции решительных" по завершению российско-украинской войны должны обсудить в конце недели на уровне советников.

27 октября Зеленский заявил, что Украина и европейские лидеры будут работать над планом по прекращению войны в течение недели или десяти дней.

В то же время Зеленский скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.