Разведка Эстонии: падение Покровска не изменит общей картины войны

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг проанализировал ситуацию вокруг Покровска в Донецкой области, а также назвал три вероятных сценария развития ситуации в Украине в течение следующих месяцев.

Об этом он сказал во время еженедельного брифинга в Министерстве обороны Эстонии, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг заявил, что хотя Россия сосредоточилась на захвате Покровска, его падение не ожидается в ближайшие дни, и даже если город будет захвачен – это не изменит общей картины войны в Украине.

По его словам, несмотря на активные наступательные операции российских войск, 192-я неделя войны не принесла никаких изменений на стратегическом или оперативном уровне. По его словам, Россия несет большие потери в ходе атаки на Покровск, в частности в бронетехнике.

"Конечно, также понятно, что рано или поздно Украине придется вывести свои подразделения из Покровского района. Но, как я уже говорил ранее, попадание Покровского района под контроль российских войск не определит общую ситуацию в Украине", – отметил Кивисельг.

Он указал, что украинцы создали оборонительные линии как к северу, так и к западу от Покровска, что должно предотвратить большой прорыв российских войск.

В то же время стоит заметить, что по информации "Украинской правды", по состоянию на 24 октября, в городе находилось не менее 250 оккупантов. Логистика Покровского направления находится под полным контролем дронов, украинские военные идут к позиции по 10-15 километров пешком. Покровск и Мирноград рискуют оказаться в окружении.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию 31 октября, заявлял, что ситуация в городе сложная, там сосредоточено 170 тысяч вражеских войск.

Скриншот: DeepState

Впрочем, Кивисельг отметил, что гораздо большую угрозу представляют российские атаки дронов и ракет на энергетическую инфраструктуру Украины. Кивисельг вспомнил о масштабной атаке 30 октября, во время которой одновременно было задействовано 653 дрона и 52 различных типа ракет.

"Разрушительная сила ракет значительно больше, чем у ударных беспилотников, что ставит украинцев в затруднительное положение, когда очень трудно, а в некоторых случаях и невозможно, отремонтировать повреждения", – пояснил он.

По словам Кивисельга, цель воздушных ударов, организованных Россией, – сломать волю украинцев к самообороне в ближайшие месяцы.

"В определенном смысле Путин сейчас поставил все на одну карту, а именно на победу в войне на своих условиях. Основной причиной войны является нежелание Путина признать независимость Украины от России", – сказал он.

Кивисельг также представил три возможных сценария развития ситуации в Украине.

По его словам, если реализуется первый из этих сценариев, агрессия России будет остановлена перемирием, поскольку ни одна из сторон не имеет возможности достичь прорыва. По его мнению, если в такой ситуации будет достигнуто перемирие на линии фронта с небольшим обменом территориями или критическими объектами – это все равно будет лишь временным решением.

Как второй, но достаточно маловероятный сценарий, Кивисельг выдвинул возможность того, что из-за углубления социально-экономической нестабильности Россия не сможет продолжать войну, и Путин согласится на мирные переговоры и, под давлением внутреннего кризиса, согласится на условия, выдвинутые Украиной.

"Не очень вероятно, что границы 1991 года будут восстановлены", – отметил он.

Третьим вариантом, который Кивисельг считает "самым реалистичным", эстонский разведчик назвал продолжение Россией войны так, как она идет сейчас.

Он добавил, что в этот вариант входит ситуация, когда глава Кремля не может себе позволить проиграть, и его нежелание идти на уступки заставит Россию продолжать войну.

Недавно глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что хотя российские войска уже продвигаются в Украине крайне медленными темпами, с наступлением осени это, вероятно, еще больше замедлится.

Также Кивисельг заявлял, что в предстоящий зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – у России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.