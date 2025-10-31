Как Дональд Трамп пытается получить королевскую власть и получится ли это у него

Когда в этом месяце миллионы протестующих вышли на улицы с лозунгом "Никаких королей", Дональд Трамп опубликовал созданное искусственным интеллектом видео, где его коронуют, а уже на следующий день заверил, что он – не король.

Но стремится ли Трамп к власти, подобной той, что раньше принадлежала монархам?

Об особенностях правления Дональда Трампа, напоминающего практику монарха Генриха VII, читайте в колонке профессора политологии Университета Торонто Карлы Норлёф Король Трамп. Почему идея коронации президента США – больше чем шутка. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что после решения Верховного суда по делу "Трамп против США" президенты имеют абсолютный иммунитет в отношении "основных конституционных действий" и презумптивный иммунитет в отношении других "официальных действий", что затрудняет любые попытки ограничить исполнительную власть.

На этом фоне критики утверждают, что Трамп уже правит как монарх, устанавливая контроль над независимыми институтами, заменяя чиновников "верными рыцарями", произвольно наказывая с помощью тарифов и других инструментов и создавая атмосферу страха.

"Для его сторонников эти действия, наоборот, – признак сильной, решительной власти президента, который, в конце концов, получил большинство голосов на последних выборах. Они видят в нем руководителя, устраняющего препятствия на пути к результатам", – пишет Карла Норлёф.

Она считает, что хотя Трамп формально и не является монархом, его стратегия напоминает практики королей прошлого, прежде всего Генриха VII, монарха династии Тюдоров, который укрепил власть, ослабив влияние знати, централизовав финансы и перестроив государственный аппарат.

Профессор политологии Университета Торонто отмечает, что король Генрих VII использовал "тихие" финансовые маневры – облигации, пожертвования, штрафы, чтобы направлять ресурсы в пользу королевских приоритетов без согласия других.

Подобно этому, администрация Трампа заморозила миллиарды долларов иностранной помощи, срок которой истекал, фактически присвоив себе контроль над бюджетными средствами, который по Конституции принадлежит Конгрессу.

Администрация президента также переквалифицировала ряд должностей, ослабила защиту государственных служащих и передала полномочия от карьерных специалистов политическим лоялистам. Юристы агентств переписывают нормы, ученые смягчают отчеты о рисках, а этические советники меняют выводы, пока те не получат "одобрение сверху".

По словам автора колонки, формально законы о доступе к информации остаются, но все более длительные задержки и более широкие отказы сводят их действие на нет, что напоминает тюдоровскую практику сохранения формы при уничтожении сути.

Протест в США до сих пор легален, но его эффективность зависит от равного применения права. Если союзники власти наказываются мягче, чем критики, то равенство прав – фикция, а бизнес, общественные организации и местные чиновники начинают самоцензурироваться, избегая конфликтов.

Вместе с тем в США еще остаются предохранители от монополизации власти, отмечает профессор политологии Университета Торонто.

Например, суды, которые иногда сдерживают исполнительную власть, штаты и города, которые оказывают сопротивление, журналисты, которые раскрывают злоупотребления, граждане, которые выходят на протесты, и Конгресс, который мог бы снова заявить о своих конституционных полномочиях. Но эти механизмы ослабевают, если ими не пользуются.

При Генрихе VII английские институты с многовековыми названиями были постепенно разрушены изнутри. То же самое может произойти и в современной республике, если граждане не будут применять имеющиеся инструменты.

Последние судебные решения действительно ослабляют сдерживание. Однако даже с этими полномочиями Трампа не короновали.

И борьба продолжается сейчас – в бюджетах, назначениях и всей системе гражданского управления.

В конце концов, важнее будет не то, считает ли себя Трамп королем, а то, начнут ли так его воспринимать Конгресс, суды, бизнес и избиратели.

Подробнее – в колонке Карлы Норлёф Король Трамп. Почему идея коронации президента США – больше чем шутка.