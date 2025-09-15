Переговоры делегаций Китая и США продолжатся 15 сентября

Делегации США и Китая продолжат переговоры в испанском Мадриде на второй день, в понедельник, 15 сентября, по поводу торговых напряжений и приближения срока продажи американских активов китайского приложения TikTok.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Очередной раунд переговоров – четвертый за четыре месяца – состоялся во дворце Санта-Крус, где расположено министерство иностранных дел Испании, и завершился в воскресенье, 14 сентября, после шести часов без каких-либо признаков прорыва.

Переговоры были сосредоточены на TikTok, пошлинах и экономике, сообщил представитель правительства США, не предоставив никаких дополнительных деталей.

Посольство Китая в Мадриде сообщило журналистам о возможной итоговой пресс-конференции в понедельник, 15 сентября, после обеда, что свидетельствует о том, что переговоры могут завершиться быстро.

Отмечается, что некоторые предварительные обсуждения более сложных вопросов, таких как переговоры в Лондоне о поставках редкоземельных полезных ископаемых, продолжались до 15:00.

5 августа американский президент Дональд Трамп заявлял, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

12 августа Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, создав условия для более широких переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

20 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США удовлетворены текущим таможенным режимом с Китаем.

Также в конце августа Белый дом запустил аккаунт в приложении TikTok.