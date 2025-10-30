Трамп рассказал, что договорился с Си "почти обо всем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

Об этом американский президент сказал в беседе с журналистами на борту Air Force One, его цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам Трампа, они с Си достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время, хотя он не поделился никакими дополнительными подробностями.

На вопрос журналиста о том, как скоро, по его мнению, может быть заключено соглашение, Трамп ответил: "Я думаю, что довольно скоро, у нас не так много серьезных препятствий".

"У нас есть соглашение. Теперь мы будем пересматривать его каждый год, но я думаю, что соглашение будет действовать в течение длительного времени. Это соглашение заключено на один год, и мы продлим его через год", – добавил он.

Он добавил, что он и Си договорились "почти обо всем", включая торговлю соей и тарифы, связанные с фентанилом.

"Мы обсудили многие из тех вопросов, о которых вы все время говорите", – отметил Трамп.

Он также назвал Си "великим лидером".

"В целом, я бы сказал, что по шкале от 0 до 10, где 10 – самый высокий балл, эта встреча заслуживает 12", – добавил Трамп.

Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

В частности, СМИ писали, что администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять полеты над Россией на маршрутах в и из США.