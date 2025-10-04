СМИ: стремление Трампа получить Нобелевскую премию беспокоят Норвегию

В Норвегии обеспокоены из-за агрессивной кампании президента США Дональда Трампа, который стремится получить Нобелевскую премию мира.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, в последнее время Трамп сделал несколько публичных заявлений, в которых заявил о своем желании получить Нобелевскую премию.

В частности, на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН он заявил следующее: "Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира", аргументируя это тем, что он и США никогда не получали никакой благодарности за заключение Авраамовых соглашений, которые нормализовали дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими странами, во время его первого президентского срока в 2020 году.

Трамп утверждает, что с момента своего возвращения в Белый дом в январе он положил конец по крайней мере шести войнам.

Источники агентства рассказывают, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в разговорах с европейскими коллегами поднимал вопрос о выдвижении кандидатуры его босса на премию.

Государственный секретарь Марко Рубио также неоднократно привлекался к продвижению кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию.

При этом в Нобелевском комитете отметили, что "не испытывали прямого политического давления, однако отметили "несколько кампаний", которые ведутся как публично, так и частным образом.

Тем временем в Норвегии с приближением объявления лауреата Нобелевской премии мира растет напряженность. На вопрос о потенциальной реакции, если Трамп не победит, один норвежский чиновник, говоривший на условиях анонимности, пошутил, что он рассматривает возможность взять 10 октября больничный.

Отвечая на вопрос об опасениях реакции, если Трамп не победит, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал: "Это просто зависит от Нобелевского комитета. Важно помнить, что это независимый комитет".

Лоббирование кандидатов на премию происходило и раньше, но дерзкий и напыщенный стиль Трампа, по мнению экспертов, противоречит глубоко укоренившейся культуре скандинавских обществ, которая не поощряет саморекламу, и может усложнить для комитета возможность не обращать внимания на его персону.

Сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Трамп хочет претендовать на Нобелевскую премию мира, то должен использовать свое влияние на Израиль и остановить боевые действия в секторе Газа.