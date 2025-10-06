Правительству Германии предлагают увеличить пенсионный возраст до 73 лет

Научно-консультативный совет при федеральном правительстве Германии предложил постепенно повысить пенсионный возраст до 73 лет с учетом демографических трендов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В своем отчете научно-консультативная группа, в состав которой вошли четыре немецких экономиста, говорит о насущной необходимости реформирования пенсионной системы.

Они добавляют, что в Германии уже длительное время стагнирует экономическое производство из-за недостаточного роста производительности и структурных демографических проблем.

"Нам придется работать больше, если мы хотим сохранить размер системы социального обеспечения, не оставляя еще большего бремени для будущих поколений. Пенсионный возраст должен быть связан с продолжительностью жизни", – говорят авторы.

В качестве примера для подражания эксперты приводят Данию, где пенсионный возраст зависит от ожидаемой продолжительности жизни и, по нынешним расчетам, повысится до 70 лет к 2040 году.

В Германии в настоящее время пенсионный возраст составляет 65 лет, но уже к 2031 году должен вырасти до 67. С 2006 года он постоянно корректируется в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни.

