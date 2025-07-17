Стиль жизни на востоке и западе Германии отразился на пенсиях женщин

В Германии заметили четкое разделение по размеру женских пенсий на востоке и западе страны, что связано с различными реалиями и стилем жизни в Восточной и Западной Германии в прошлом.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Prognos Institute и Немецкая страховая ассоциация (GDV) исследовали, что у немок на востоке Германии пенсии обычно выше, чем на западе страны.

Так, в западногерманских землях средняя женская пенсия составляет менее 1000 евро в месяц, тогда как в восточных землях по состоянию на 2023 год – не менее 1100. Разница между пенсиями немок в двух частях страны составляет в среднем 357 евро.

Причиной такого расхождения называют то, что немки из западных земель чаще брали длинные декреты по уходу за детьми или работали с неполной занятостью, чтобы иметь больше времени на семью, в результате чего их взносы в солидарную систему были меньше.

Как следствие, мужские пенсии в западногерманских землях бывают на две трети выше женских, если женщина долгое время занималась только семьей.

В отличие от женщин, разрыв между средними мужскими пенсиями между востоком и западом Германии колеблется в пределах всего двух десятков евро: на западе это 1430 евро, на востоке – 1416.

Однако в дополнение к этому существуют также локальные тенденции, не связанные с полом – в некоторых местностях пенсии существенно ниже озвученных средних цифр, тогда как в других, где преобладали высокие заработные платы, заметно выше.

Так, например, самые высокие пенсии во всей Германии имеют мужчины из Рурского региона – там они достигают 1680 евро.

Напомним, во Франции непопулярная пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста остается топ-темой политической жизни.

В Дании пенсионный возраст к 2040 году увеличится до 70 лет. О повышении пенсионного возраста приходится думать большинству стран Европы из-за демографических тенденций.

Исследования в ЕС показали, что около 13% европейских пенсионеров продолжают ходить на работу после достижения пенсионного возраста, чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.