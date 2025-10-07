Мерц рассказал об остром споре с Орбаном о войне РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на прошлой неделе имел острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который касался развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление канцлера приводит DW.

По словам Мерца, Орбан начал обвинять европейских лидеров в нежелании вести переговоры с Россией.

"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", – пояснил Мерц.

На такой упрек Мерц ответил Орбану, что в прошлом году в июле, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, тот ездил в Киев, а затем в Москву к хозяину Кремля Владимиру Путину.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти", – добавил канцлер.

В то же время на вопрос, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину, Мерц ответил: "Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими нападениями на Украину".

СМИ ранее писали, что Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко раскритиковал Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.

По словам источников, "словесная стычка" произошла во время обсуждения того, как ЕС может лучше защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.

Выпадами с Орбаном обменялся и премьер Польши Дональд Туск после его обвинений о "втягивании Европы в войну".