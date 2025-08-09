Укр Рус Eng

В Испании горела Большая мечеть Кордовы: объект ЮНЕСКО частично поврежден

Новости — Суббота, 9 августа 2025, 11:10 — Уляна Кричковская

В Испании вспыхнул пожар в Большой мечети Кордовы, в результате чего в историческом здании были повреждены крыши двух часовен, а также стены.

Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".

В мечети-соборе Кордовы в пятницу, 8 августа, вечером произошел пожар, вероятной причиной которого стало короткое замыкание в электрической машине для подметания.

Пламя повредило стены и крыши двух часовен, расположенных в навах (продольная или поперечная часть пространства монументального сооружения, расположенная между рядами колонн, столбов, арок или между внешней стеной и продольной колоннадой или аркадой) Альманзора, Баптистерии и Святого Духа, где хранилась часть оборудования обслуживающего персонала.

На место происшествия оперативно прибыли три пожарные бригады города Кордова, которые локализовали огонь и ликвидировали пожар к 23:00. Местная полиция оцепила территорию, чтобы гарантировать безопасность населения и обеспечить беспрепятственную работу спасателей.

Мэр города Хосе Мария Беллидо, который контролировал тушение пожара, сообщил, что ущерб, вероятно, незначительный, и заверил, что это не катастрофа.

Фото: Х
Фото: Х

Пожар вызвал беспокойство среди местных жителей и туристов, ведь мечеть-собор Кордовы является символом города и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мечеть-собор Кордовы, которая была построена еще в 786 году во времена халифата Омейядов и несколько раз расширялась, является одним из крупнейших и самых выдающихся исламских сооружений в мире. После христианской реконкисты она была преобразована в собор и внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.

За свою историю памятник уже подвергался двум пожарам – в 1910 и 2021 годах, но всегда восстанавливался благодаря усилиям общины и специалистов. Местные власти пообещали предоставить все необходимые ресурсы для восстановления и обеспечения дальнейшей безопасности собора.

Напомним, Собор Парижской Богоматери, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.

В декабре 2023 года на восстановленный шпиль собора вернули традиционного золотого петуха.

Реконструкцию Собора Парижской Богоматери после пожара завершили в ноябре-декабре 2024 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на церемонию его открытия десятки иностранных лидеров.

А в январе 2025 года в 12-м округе Парижа горела башня исторического здания районной мэрии, для ее спасения привлекли более сотни пожарных.

