Оборонный гигант Бельгии фиксирует увеличение количества неизвестных дронов над объектами

Одна из крупнейших европейских компаний по производству средств противовоздушной обороны заявила, что над ее секретными объектами все чаще летают беспилотники, и поэтому требует четких правил по их блокированию или сбиванию.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Директор компании Thales Belgium в Бельгии Ален Кеврен заявил, что над объектами компании наблюдают больше дронов, чем несколько месяцев назад.

Он подчеркнул наблюдения над объектом компании в Форт д'Эвеньи в восточном регионе Льеж, единственном бельгийском объекте, где она имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для своих 70-миллиметровых ракет.

Его комментарии появились на фоне растущего количества сообщений о беспилотных летательных аппаратах, в частности в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании в течение последнего месяца.

"Мы обеспокоены этими событиями", – подчеркнул директор Thales Belgium.

По его словам, такие инциденты происходят в то время, когда компания стремится удвоить свои производственные мощности по производству неуправляемых и лазерных ракет FZ275 до 70 тысяч единиц в течение ближайших нескольких лет, при условии наличия четкого спроса.

Он пояснил, что компания приложила "огромные усилия", чтобы установить системы обнаружения на всех своих объектах. Компания заявила, что может использовать глушилки для блокирования сигнала, необходимого для управления дронами, и сбивать их.

"Но проблема в том, что нам это запрещено – с юридической точки зрения", – сказал Кеврен.

Одно из опасений относительно сбивания дронов заключается в том, что они могут нанести вред или травмировать людей, если упадут.

Кеврен отметил, что сейчас такие страны, как Бельгия, должны четко определить "правильный процесс" для таких случаев, включая то, где заканчиваются обязанности полиции и начинаются обязанности компаний.

"Процесс нужно уточнить", – сказал он.

Также Кеврен сказал, что Thales Belgium наблюдает "невероятный" спрос на свои ракеты, поскольку НАТО пытается обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Большая часть ее текущего производства идет в Украину.

По словам Кеврена, с момента вторжения российских беспилотников в Польшу компания Thales получила десятки запросов на свои ракеты, поскольку их ракеты с дальностью действия 8 км соответствуют стандартам НАТО и могут быть интегрированы в существующие системы вооружения.

"Это готовое решение, которое позволяет поражать все больше типов целей", – сказал он.

Германия, Италия, Испания и Польша являются одними из крупнейших клиентов компании в НАТО, и фирма утверждает, что ее ракеты в четыре раза дешевле альтернативных вариантов на рынке.

Однако, по словам Кеврена, чтобы удовлетворить этот спрос, ЕС должен помочь отрасли преодолеть еще одно препятствие: создать орган для организации трансграничных проектов и закупок как для компаний, так и для правительств.

В течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран НАТО фиксировали неизвестные беспилотники. В частности, поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

После этого власти немецкой федеральной земли Бавария сделали шаг к тому, чтобы дать разрешение полиции сбивать неизвестные дроны.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.