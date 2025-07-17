У Трампа обнаружили проблемы с венами

Медицинское обследование выявило у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Как сообщили в Белом доме, 79-летнему Трампу пришлось пройти обследование из-за "незначительного отека" ног и синяков на одной из рук.

Президент США прошел ультразвуковое обследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое исследование сосудов. Оно подтвердило, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью.

Это заболевание возникает, когда вены ног человека не могут нормально перекачивать кровь к сердцу, что приводит к ее застою, и является распространенным среди людей старше 70 лет.

В Белом доме подчеркнули, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой, обнаружено не было.

Что касается синяков на тыльной стороне руки президента США, то его врач сказал, что эти следы "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий".

Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

Во время предвыборной кампании в США кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис обвиняла Трампа в сокрытии данных о здоровье.