Польша инвестирует 60 млн евро в транспортную инфраструктуру на границе с Украиной

Польша инвестирует более 57 млн евро в развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры в польско-украинском приграничье.

Об этом сообщило Министерство фондов и региональной политики страны, пишет "Европейская правда".

Польша выделит 52,5 млн евро на польско-украинские инвестиции в автомобильные и железнодорожные пути из программы Interreg NEXT Польша-Украина 2021-2027.

Также ожидается, что 5,1 млн евро пойдут на небольшие проекты, связанные с циркулярной экономикой.

В министерстве подчеркнули, что благодаря этим инвестициям в дорожное и железнодорожное сообщение на границе улучшится безопасность дорожного движения, сократится время в дороге для жителей, а грузовые перевозки станут быстрее и безопаснее.

Как отмечается, Мониторинговый комитет программы Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027 принял решение о софинансировании шести новых проектов.

В них входят четыре дорожных проекта, на которые выделили 41,85 млн евро. Благодаря этим средствам будут модернизированы областные дороги на польской стороне в окрестностях Августова, Томашува-Любельского, Соколова-Подляского и Крощенко.

Благодаря другому проекту стоимостью 10,72 млн евро мы отремонтируем пути на линии 101 и на станции Верхрата на польской стороне. Украинская сторона модернизирует железнодорожную станцию во Львове.

Министерство также заявило о финансировании на сумму 9,7 млн евро проекта по модернизации дорог вблизи Августова и Ковеля с украинской стороны границы.

Еще 7,4 млн евро будет выделено на улучшение сообщения в Томашеве-Любельском и в Клевани с украинской стороны границы для более быстрой и безопасной перевозки товаров и пассажиров.

В Мазовецком воеводстве и Тернопольской области за 8,1 млн евро будет осуществляться строительство нового участка дороги в Соколове Подляском и реконструкция моста в Теребовле.

Кроме того, 16,5 млн евро будет выделено на реконструкцию дорог к пограничному пункту "Крощенко – Смильница", а также в Болехове (Ивано-Франковская область), Нагорном (Львовская область) и Жорнаве (Закарпатье).

В январе компания "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенне" на границе с Польшей.