Во Франции будут судить граждан Молдовы за "украинские граффити" с гробами

В Париже в феврале 2026 года предстанут перед судом четверо уроженцев Молдовы, подозреваемых в причастности к граффити с гробами, которые должны были якобы обозначать французских военных в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Уроженцы Молдовы предстанут перед уголовным судом Парижа 23 февраля за то, что в июне 2024 года нарисовали граффити в виде гробов с надписями, которые ссылаются на войну России против Украины.

Четверо мужчин, двое из которых находятся под арестом, предстанут перед судом за повреждение или незначительную порчу имущества, а также за участие в попытке деморализации армии с целью нанесения ущерба национальной обороне в мирное время.

За последнее преступление предусмотрено пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тысяч евро.

Четверо подсудимых в возрасте 30, 36, 44 и 50 лет – трое из них имеют гражданство Молдовы, а гражданство четвертого неизвестно – подозреваются в совершении этих преступлений в период с 18 по 20 июня 2024 года.

Параллельно с граффити с гробами во Франции расследуют похожий инцидент, когда у подножия Эйфелевой башни было обнаружено пять гробов с надписью "Французские солдаты в Украине".

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан пугает европейцев "гробами павших молодых людей", потому что ЕС якобы идет к войне.